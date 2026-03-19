Tolerancia laboral este 19 de marzo: quiénes se benefician y cómo se aplicará la medida

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso asueto de media jornada laboral para el jueves 19 de marzo de 2026.

La medida está dirigida específicamente a padres de familia que cumplen funciones en los sectores público y privado, en el marco de una conmemoración nacional.

Cómo se aplicará en cada sector

En el sector público, el cumplimiento del asueto deberá ser coordinado por las oficinas de recursos humanos de cada institución.

Para el sector privado, la aplicación queda sujeta a acuerdos internos, por lo que cada empresa deberá adecuar la medida según sus propias condiciones laborales.

Base legal de la disposición

El instructivo oficial menciona el Decreto Supremo N° 4927 (01 de mayo de 2023) como respaldo normativo para esta determinación.

El comunicado fue emitido en La Paz el 18 de marzo de 2026 y tiene alcance nacional.

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