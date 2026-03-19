“Hay un animal ahí”: El increíble encuentro de un hombre de 92 años con un puma en su garaje

Antonio Parreira salió a regar sus plantas en una ciudad del interior de São Paulo, Brasil, sin notar que a pocos centímetros descansaba un felino de 20 kilos. El video del encuentro se volvió viral por la asombrosa tranquilidad del anciano.
18/03/2026 21:28
Lo que parecía ser una mañana rutinaria de oraciones y jardinería para Antonio Parreira Pinto, un jubilado de 92 años residente en Bauru (Brasil), se transformó en una escena digna de un documental de National Geographic. El pasado martes, una cámara de seguridad captó el momento exacto en que Antonio caminó por su cochera, tomó dos macetas y pasó junto a una onza parda (también conocida como puma o león de montaña) sin siquiera percatarse de su presencia.
Debido a su avanzada edad y algunos problemas de visión, el señor Antonio no vio al felino de 10 meses que permanecía agazapado en un rincón. No fue sino hasta que escuchó un potente gruñido que comprendió que no estaba solo. “Yo no vi nada... en el momento en que me agaché, ella gruñó. Por el sonido supe que era un animal grande”, relató con asombrosa serenidad a medios locales.
“Ella fue camarada”
A pesar del peligro potencial, el video muestra cómo Antonio regresó con calma a la casa para advertir a su hija, Gisele. "Gisele, hay un animal aquí. No salgas, hay una onza", se escucha en la grabación. Mientras su hija reaccionaba con pavor, el anciano mantenía una actitud positiva sobre el visitante: “Fue camarada, no me atacó, solo quería esconderse”, afirmó, llegando a bromear con que no todos son "merecedores" de recibir la visita de un animal tan majestuoso.
Rescate y retorno a la libertad
Tras el reporte, el Cuerpo de Bomberos y el equipo del Zoológico Municipal de Bauru acudieron al domicilio en el barrio de Higienópolis. Para garantizar la seguridad de la familia y del animal, los especialistas utilizaron un dardo tranquilizante. Se confirmó que se trataba de una hembra joven de aproximadamente 20 kilogramos.
Tras una evaluación veterinaria exhaustiva, las autoridades informaron que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud. Por ello, la tarde de este miércoles fue liberada en una zona de preservación ambiental segura, alejada del casco urbano pero adecuada para su hábitat natural.
Este tipo de avistamientos se han vuelto más frecuentes en la región de Bauru debido a la proximidad de áreas boscosas. Sin embargo, pocos terminan con la calidez y el humor de un protagonista que, a sus 92 años, asegura que el encuentro fue una bendición tras sus oraciones matutinas.
Con datos de g1, JCNET y Sampi.
