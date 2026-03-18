En un hecho que sorprendió a la comunidad médica del Cono Sur, especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) de Paraguay lograron extraer con éxito un anillo de oro del pulmón de un paciente. El hombre, oriundo de la localidad de San Pedro de Ycuamandiyú, había sido trasladado a la capital, Asunción, para un procedimiento de mantenimiento de su cánula de traqueostomía cuando los médicos detectaron una anomalía en sus estudios de imagen.

El paciente presentaba un cuadro clínico complejo: debido a un grave accidente de motocicleta sufrido años atrás, padece secuelas neurológicas permanentes que le impiden comunicarse o movilizarse por cuenta propia. Depende de una traqueostomía para respirar y de una gastrostomía para alimentarse. Según explicó el doctor Carlos Morínigo, jefe de endoscopia respiratoria del Ineram, el hallazgo se produjo tras investigar una serie de neumonías recurrentes que afectaban la salud del hombre.

"Se le realizó una radiografía de tórax y una tomografía donde se observó claramente un objeto metálico incrustado en el bronquio izquierdo", señaló Morínigo en declaraciones a medios locales. La intervención requirió retirar temporalmente la cánula de traqueostomía para proceder a la extracción del cuerpo extraño, confirmando que se trataba de una joya de oro puro.

Un misterio por resolver y un golpe de suerte

El caso generó interrogantes sobre cómo llegó el anillo a los pulmones de una persona que no tiene la capacidad física ni cognitiva de introducirse objetos en la boca. Los responsables del cuidado del paciente manifestaron desconocer la situación, aunque los médicos estiman que la joya permaneció alojada en el sistema respiratorio por un periodo de al menos seis meses.

El Dr. Morínigo destacó que la naturaleza del metal fue determinante para la supervivencia del paciente. "Tuvo muy buena suerte de que fuera oro puro. Si hubiera sido una joya de fantasía o de otro metal, la oxidación y la herrumbre habrían perforado los tejidos pulmonares en poco tiempo, provocando consecuencias fatales", puntualizó el especialista. Tras la exitosa intervención, el hombre se recupera bajo vigilancia médica en el centro especializado.

Con información de La Nación, Más Encarnación y RCC de Paraguay.

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