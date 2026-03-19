TEMAS DE HOY:
mujer acribillada incautación sustancias controladas feminicidios

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Entre abejitas y soldaditos: Así celebraron a papá en los colegios de Santa Cruz

Bailes, canciones y momentos llenos de ternura marcaron una jornada especial donde los más pequeños homenajearon a sus papás con creatividad y mucho amor. 

Silvia Sanchez

19/03/2026 14:26

Entre abejitas y soldaditos: así celebraron a papá en los colegios de Santa Cruz. Foto Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una jornada cargada de emoción, risas y orgullo se vivió en colegios de Santa Cruz, donde decenas de padres fueron sorprendidos con agasajos preparados por sus hijos en el marco del Día del Padre.

Desde tempranas horas, las unidades educativas se llenaron de música, colores y sonrisas, en un ambiente donde los protagonistas fueron los más pequeños… y sus papás.

Coreografías que derritieron corazones

Las presentaciones estuvieron llenas de creatividad y ternura. Hubo bailes de:

  • Soldaditos

  • Abejitas

  • Mariposas

  • Pelotas

  • Canciones clásicas

Cada coreografía, más allá de los pasos, tenía un objetivo claro: hacer sentir especial a papá.

Un momento para recordar

Entre aplausos y celulares grabando cada instante, muchos padres no pudieron ocultar la emoción.

Los abrazos al final de cada presentación fueron el verdadero premio: pequeños gestos que se convierten en recuerdos para toda la vida.

“Estar presentes es lo más importante”

Varios padres destacaron la importancia de acompañar a sus hijos en esta etapa, valorando estos espacios que fortalecen el vínculo familiar.

Para muchos, no fue solo un acto escolar… fue un recordatorio del rol que cumplen día a día.

 

En medio de disfraces, risas y bailes, quedó claro que no hacen falta grandes cosas para celebrar.

A veces, basta una canción, un abrazo… y el amor sincero de un hijo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD