Entre abejitas y soldaditos: Así celebraron a papá en los colegios de Santa Cruz

Una jornada cargada de emoción, risas y orgullo se vivió en colegios de Santa Cruz, donde decenas de padres fueron sorprendidos con agasajos preparados por sus hijos en el marco del Día del Padre.

Desde tempranas horas, las unidades educativas se llenaron de música, colores y sonrisas, en un ambiente donde los protagonistas fueron los más pequeños… y sus papás.

Coreografías que derritieron corazones

Las presentaciones estuvieron llenas de creatividad y ternura. Hubo bailes de:

Soldaditos

Abejitas

Mariposas

Pelotas

Canciones clásicas

Cada coreografía, más allá de los pasos, tenía un objetivo claro: hacer sentir especial a papá.

Un momento para recordar

Entre aplausos y celulares grabando cada instante, muchos padres no pudieron ocultar la emoción.

Los abrazos al final de cada presentación fueron el verdadero premio: pequeños gestos que se convierten en recuerdos para toda la vida.

“Estar presentes es lo más importante”

Varios padres destacaron la importancia de acompañar a sus hijos en esta etapa, valorando estos espacios que fortalecen el vínculo familiar.

Para muchos, no fue solo un acto escolar… fue un recordatorio del rol que cumplen día a día.

En medio de disfraces, risas y bailes, quedó claro que no hacen falta grandes cosas para celebrar.

A veces, basta una canción, un abrazo… y el amor sincero de un hijo.

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