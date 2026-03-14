Crianza, biología y adopción: Las tres facetas de la paternidad que serán premiadas este 19 de marzo

El camino para reconocer a los padres más destacados de Cochabamba ha entrado en su etapa decisiva. Tras el cierre de la convocatoria oficial el pasado viernes, el Concejo Municipal confirmó que la ciudadanía respondió activamente, presentando un total de 15 carpetas de candidatos que aspiran a recibir la máxima distinción local en su día.

Un reconocimiento a la diversidad del amor paterno

Lo que hace especial a esta distinción es su alcance inclusivo. Según informó el presidente del ente deliberante, Walter Flores, la convocatoria se estructuró para visibilizar que la paternidad se ejerce de múltiples formas, dividiendo los reconocimientos en tres categorías fundamentales:

Paternidad Biológica: Valorando el rol del padre como pilar fundamental en el desarrollo de sus hijos de sangre.

Paternidad por Crianza: Reconociendo a aquellos hombres que, sin un vínculo biológico, han asumido con amor y responsabilidad la formación de menores.

Paternidad Adoptiva: Destacando el compromiso legal y afectivo de quienes han brindado un hogar a través de la adopción.

"Hemos cumplido las expectativas. Las tres categorías se han cubierto con las 15 solicitudes presentadas por la población", señaló Flores, destacando que el proceso refleja el respeto de la ciudad hacia estas distintas realidades familiares.

El proceso: De la revisión al acto oficial

Actualmente, el trabajo se concentra en la Comisión Tercera, encargada de la "fase técnica". Los concejales de esta comisión están verificando que cada postulación cumpla con los requisitos documentales y los méritos necesarios.

Una vez concluido este filtro, la Comisión sugerirá al Pleno del Concejo los nombres de los seleccionados —dos por cada categoría—. Se espera que la lista oficial sea aprobada en la sesión del próximo martes.

Finalmente, el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre y la festividad de San José, se llevará a cabo el acto central de reconocimiento. El evento tendrá lugar en el Concejo Municipal o en los salones de la emblemática Casona Santiváñez, donde los seis padres elegidos recibirán la Orden "Padre Antonio Berta" en una ceremonia de honor.

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