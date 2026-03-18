¿Ya tenía planes para el Día del Padre? Revise el pronóstico del tiempo en Santa Cruz para este 19 de marzo

El Día del Padre en Santa Cruz, este 19 de marzo, estará marcado por lluvias que podrían ser de moderadas a fuertes y que incluso continuarían hasta el viernes, según reportes del clima.

El cambio de condiciones comenzó en la madrugada de este 18 de marzo, cuando los vientos rotaron hacia el sur en todo el departamento, generando un escenario de mayor inestabilidad. A esto se suma una alta humedad atmosférica, que elevará la sensación térmica hasta al menos 5 grados por encima de la temperatura real.

El agrometeorólogo Lusi Alberto Alpire informó que las precipitaciones iniciaron desde la madrugada del miércoles y se prolongarán durante gran parte de la jornada, con cielos mayormente nublados. Para esta jornada se prevén temperaturas entre los 23°C y 29°C.

Alerta por lluvias y riesgos

Las autoridades advierten que las lluvias podrían ser de moderadas a fuertes, lo que incrementa el riesgo de crecida de ríos e incluso posibles desbordes. Esta situación es más delicada debido a que los suelos ya se encuentran saturados por las precipitaciones de días anteriores.

Temperaturas por regiones

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 31°C

Valles cruceños: hasta 29°C

Cordillera: hasta 34°C

Chiquitania: hasta 35°C

Vientos y condiciones

Se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, especialmente en regiones como la Chiquitania y el Norte Integrado. Los cielos permanecerán entre nublados y parcialmente cubiertos, con periodos despejados.

Pronóstico regional

En provincias como Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se registrarán lluvias durante el miércoles, seguidas de chubascos en días posteriores. En los valles y la cordillera, las precipitaciones se intensificaron desde la noche del martes, mientras que en la Chiquitania las lluvias se mantendrán desde este miércoles.

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