¿Eres padre y trabajas? El Ministerio de Trabajo confirma medio día de asueto este 19 de marzo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso asueto de media jornada laboral para este jueves 19 de marzo, en conmemoración del Día del Padre boliviano, medida que beneficiará a los trabajadores que cumplen ese rol tanto en el sector público como en el privado.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que la determinación se enmarca en el Decreto Supremo N° 4927, del 1 de mayo de 2023, y tiene el objetivo de reconocer la labor de los padres de familia en el país.

“El Ministerio de Trabajo comunica a la población en general que, en conmemoración al Día del Padre boliviano, se dispone asueto de media jornada laboral el día jueves 19 de marzo del presente año para todos los padres de familia que realizan funciones en el sector público y privado”, señala el documento.

Asimismo, se aclaró que la aplicación de esta disposición deberá ser coordinada por las oficinas de recursos humanos en el sector público, mientras que en el sector privado se adecuará según las modalidades y horarios de trabajo de cada empresa, en coordinación con las instancias correspondientes.

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