“Podría colapsar”: vivienda dañada tras granizada preocupa en Alto Irpavi

A cuatro días de la intensa granizada que afectó la zona sur de La Paz, una vivienda en la calle B de la urbanización Virgen de las Nieves, en Alto Irpavi, permanece seriamente dañada y bajo riesgo estructural.

El fenómeno provocó el ingreso de agua y granizo al interior del inmueble, debilitando pilares y cimientos. Actualmente, el muro afectado fue reemplazado de manera provisional con calaminas, mientras persiste la preocupación de los propietarios.

Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) realizó una inspección, tras evidenciarse que parte de la estructura —especialmente en el sector de las gradas— presenta signos de deterioro por la humedad.

El problema, sin embargo, no sería aislado. Los residentes aseguran que la vía presenta fallas estructurales desde hace años, lo que provoca acumulación de agua cada vez que llueve.

Según explicaron, la calle tiene una pendiente inadecuada y las bocas de tormenta no cumplen su función, lo que generó que el nivel del agua alcanzara hasta dos metros durante la tormenta.

Los vecinos exigen la nivelación de la vía y una solución definitiva al sistema de drenaje pluvial, ante el temor de nuevas precipitaciones, en medio de la alerta vigente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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