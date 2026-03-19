Actitud de rockstar: Esteban Garnica enciende el escenario y conquista a todos

La energía del rock se apoderó del escenario de “La Gran Batalla – Duelo de Voces” con la presentación del cochabambino Esteban Garnica, de 34 años, quien ingresó con actitud de rockstar y conquistó tanto al público como a mentores y jueces.

El participante interpretó el tema “Clausura” del icónico grupo Quirquiña, logrando una presentación cargada de fuerza, presencia escénica y conexión con la audiencia.

Las devoluciones no se hicieron esperar y coincidieron en destacar su actitud y potencia sobre el escenario.

Desde el equipo de David Dionich y Jesús Oliva, valoraron su impacto escénico.

“Eres un sex symbol, tenías a las chicas gritando. Tu actitud y potencia son muy positivas. Vocalmente hay cosas por trabajar, pero todo se puede”, expresó David.

Jesús, por su parte, aseguró que el participante representa una gran oportunidad para potenciar el rock: “A mí me fascina el rock y siento que engranaríamos muy bien”.

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también destacó su presencia.

“Me encantó la actitud, los raspados. Hubo una nota que se desvió, pero eso nos pasa a todos. Estamos aquí para guiarte, tienes mucha presencia”, señaló Lilibeth.

Juan Pablo añadió que, aunque los nervios estuvieron presentes, ve en él un potencial claro: “Lo vamos a pulir, yo lo visualizo como un rockstar”.

Desde la mirada de Vanesa Añez y Carlos Pérez, la presentación fue contundente y llena de carácter.

“Te tocó una canción que exige rebeldía y lo lograste desde que entraste. Te vi seguro, manejaste bien la energía y tu lenguaje corporal”, destacó Vanesa.

Carlos, además, confesó su afinidad con el género: “Soy guitarrista de rock y me encantaría trabajar contigo”.

Por su parte, Maisa Roca resaltó que el tema le permitió lucirse.

“Eres espectacular, te soltaste en el escenario. Solo hay que recordar que siempre hay que cuidar la canción”, puntualizó.

En cuanto al jurado, Alenir Echeverría destacó la calidad vocal del participante, mientras que Marco Veizaga aseguró que su talento puede aportar al crecimiento del rock boliviano.

Finalmente, tras la deliberación, se definió que Esteban Garnica formará parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, marcando así un inicio prometedor en la competencia.

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