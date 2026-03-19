Con talento de sobra: Sarahni se gana un lugar, pero deja tarea pendiente

La emoción volvió a encender el escenario de “La Gran Batalla – Duelo de Voces”, donde tres destacadas voces protagonizaron una nueva noche de competencia en el show más importante de la televisión boliviana.

La primera en presentarse fue Sarahni Paniagua, quien cautivó al público con una interpretación dulce y emotiva del tema “Algo Más” de La 5ta Estación.

Tras su presentación, llegaron las devoluciones de los mentores, que coincidieron en reconocer su talento, aunque también le plantearon retos para seguir creciendo.

Para Maisa Roca y Franklin Trigola, la presentación fue sólida y destacaron su presencia escénica.

“Eres una artista linda, de corazón. Estés o no en mi equipo, quiero que sigas adelante”, le dijeron.

Franklin, además, resaltó la capacidad de Sarahni para transmitir emoción, asegurando que podría formar parte de un gran equipo.

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, valoraron su potencial, aunque consideraron que no mostró todo su nivel.

“Yo te escuché cantar en vivo y sé la tremenda voz que tienes. Hoy podrías haber dado mucho más”, expresó Vanesa.

Carlos, por su parte, destacó que su voz tiene versatilidad para distintos géneros, especialmente en el ámbito comercial.

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también resaltó aspectos positivos, especialmente su desenvolvimiento en el escenario.

“Me encantó tu voz, tienes presencia, te desplazas bien y conectas con la cámara. Vamos paso a paso, y aquí estamos para eso”, señaló Lilibeth.

Juan Pablo añadió que la participante logró interpretar la canción con identidad propia, sin caer en la imitación.

Finalmente, David Dionich y Jesús Oliva coincidieron en que Sarahni cuenta con todas las condiciones para crecer en la competencia.

“Tienes talento, eres una artista completa. Solo falta encaminar tu carrera”, afirmó David.

Sin embargo, el jurado también fue exigente. Diego Ríos consideró que la presentación no alcanzó su máximo nivel.

“Sentí la canción tibia. Tienes un talento enorme, pero podrías haberlo hecho diez veces mejor”, señaló.

Tras la deliberación final, los jueces definieron que Sarahni Paniagua se incorpore al equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, marcando así el inicio de su camino en la competencia.

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