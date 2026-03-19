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La gran batalla

El escenario arde: tres talentos lo darán todo por un equipo

La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces… y esta noche promete ser inolvidable

Silvia Sanchez

18/03/2026 20:42

El escenario arde: tres talentos lo darán todo por un equipo
Santa Cruz, Bolivia

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Tres nuevas voces subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar a los mentores y asegurar su lugar en un equipo.

Los protagonistas de la noche

Prepárate para vibrar con las presentaciones de:

  •  Sarahni Paniagua
  •  Esteban Garnica
  •  Andrés Gonzales

Cada uno deberá dejarlo todo en el escenario con voz, actitud y carisma… porque una decisión lo cambia todo.

¿Quién se quedará con ellos?

Los equipos ya comienzan a tomar forma y la competencia se pone cada vez más intensa:

- Maisa Roca & Franklin Trigo

  • Kevin Córdova

  • Natalia Alcázar

- Jesús Oliva & David Dionich

  • Noelia Barrientos

  • Casandra Tello

- Carlos Pérez & Vanesa Añez

  • Ronny Rojas

  • Luis Urgel

- Juan Pablo Ojeda & Lilibeth Temo

  • Enrique Cuéllar

Todo puede pasar

Los jueces están atentos a cada detalle…
Los mentores listos para pelear por las mejores voces…
Y los participantes dispuestos a darlo TODO.

¿Quién logrará formar parte de un equipo esta noche?

 No te pierdas una noche llena de talento, emoción y grandes decisiones

Solo por Red Uno de Bolivia

Porque aquí… las voces luchan y los sueños comienzan.

Mira la programación en Red Uno Play

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