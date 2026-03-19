El escenario arde: tres talentos lo darán todo por un equipo

La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces… y esta noche promete ser inolvidable
18/03/2026 20:42
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Tres nuevas voces subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar a los mentores y asegurar su lugar en un equipo.
Los protagonistas de la noche
Prepárate para vibrar con las presentaciones de:
Cada uno deberá dejarlo todo en el escenario con voz, actitud y carisma… porque una decisión lo cambia todo.
¿Quién se quedará con ellos?
Los equipos ya comienzan a tomar forma y la competencia se pone cada vez más intensa:
- Maisa Roca & Franklin Trigo
Kevin Córdova
Natalia Alcázar
- Jesús Oliva & David Dionich
Noelia Barrientos
Casandra Tello
- Carlos Pérez & Vanesa Añez
Ronny Rojas
Luis Urgel
- Juan Pablo Ojeda & Lilibeth Temo
Enrique Cuéllar
Todo puede pasar
Los jueces están atentos a cada detalle…
Los mentores listos para pelear por las mejores voces…
Y los participantes dispuestos a darlo TODO.
- ¿Quién logrará formar parte de un equipo esta noche?
No te pierdas una noche llena de talento, emoción y grandes decisiones
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Porque aquí… las voces luchan y los sueños comienzan.
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