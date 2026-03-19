El escenario arde: tres talentos lo darán todo por un equipo

Tres nuevas voces subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar a los mentores y asegurar su lugar en un equipo.

Los protagonistas de la noche

Prepárate para vibrar con las presentaciones de:

Sarahni Paniagua

Esteban Garnica

Andrés Gonzales

Cada uno deberá dejarlo todo en el escenario con voz, actitud y carisma… porque una decisión lo cambia todo.

¿Quién se quedará con ellos?

Los equipos ya comienzan a tomar forma y la competencia se pone cada vez más intensa:

- Maisa Roca & Franklin Trigo

Kevin Córdova

Natalia Alcázar

- Jesús Oliva & David Dionich

Noelia Barrientos

Casandra Tello

- Carlos Pérez & Vanesa Añez

Ronny Rojas

Luis Urgel

- Juan Pablo Ojeda & Lilibeth Temo

Enrique Cuéllar

Todo puede pasar

Los jueces están atentos a cada detalle…

Los mentores listos para pelear por las mejores voces…

Y los participantes dispuestos a darlo TODO.

- ¿Quién logrará formar parte de un equipo esta noche?

No te pierdas una noche llena de talento, emoción y grandes decisiones

Solo por Red Uno de Bolivia

Porque aquí… las voces luchan y los sueños comienzan.

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