Detienen a siete extranjeros presuntamente vinculados a la seguridad de Sebastián Marset

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detuvo a siete personas de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, en un operativo relacionado con presuntos vínculos con el grupo de seguridad del narcotraficante Sebastián Marset, informó el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

Durante el procedimiento, se incautaron uniformes militares y armas de fuego, elementos que, según las autoridades, habrían sido utilizados por estas personas para actividades de seguridad privada no autorizada.

“Presumimos que estas personas formaban parte del grupo de seguridad del señor Marset”, indicó Oviedo, sin descartar nuevas acciones de investigación.

El ministro también indicó que se continúa recabando información sobre los detenidos y advirtió sobre su peligrosidad.

“Esta gente, que actuaba impunemente, está queriendo iniciar acciones de violencia en nuestro país. Hemos tomado la firme decisión de seguir adelante y capturar al resto de la gente que está trabajando con esta organización criminal hasta llegar al final”, afirmó.

Las siete personas permanecen a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Entretanto, las autoridades no descartan nuevos operativos y más aprehensiones en el marco de esta investigación.

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