Lujos, redes sociales y contradicciones: El perfil de Tatiana Marset, la familiar del "narco" enviada a Palmasola

Tras los operativos ejecutados el pasado viernes 13 de marzo para dar con el paradero de Sebastián Marset, nuevos detalles emergen sobre la única ciudadana uruguaya aprehendida en la intervención: Tatiana Marset Alba. La joven de 22 años, que ahora cumple detención preventiva, mantenía una exposición de alto perfil en el mundo digital, contrastando con la clandestinidad de su familiar.

Una vida de ostentación en la red

Antes de que sus cuentas fueran desactivadas, Tatiana compartía activamente registros de una vida rodeada de privilegios, según publica El País de Uruguay. Entre las publicaciones rescatadas por usuarios y autoridades, destacan:

Vehículos de alta gama: Imágenes de camionetas Mercedes-Benz con equipamiento de seguridad reforzado.

Excentricidades: Fiestas exclusivas en yates, viajes y celebraciones junto a su círculo cercano.

Lo que más llamó la atención de la opinión pública fue su actitud durante la presentación oficial de aprehendidos el pasado sábado. Mientras el resto de los implicados mantenía un perfil bajo, Tatiana ingresó y salió de las dependencias policiales con una sonrisa en el rostro, gesto que fue captado por las cámaras de diversos medios de comunicación.

¿Hermana o sobrina? La pugna por su identidad

El grado de parentesco con el "capo" uruguayo ha generado versiones encontradas entre la defensa y el Gobierno boliviano:

Versión de la defensa: El abogado de Marset, Santiago Moratorio, sostiene que la joven es media hermana del narcotraficante. Versión oficial: Desde el gobierno boliviano afirman que se trata de su sobrina.

"Es una sobrina de él que, al parecer, hace unos meses estaba bajo su tutela. Esto demuestra el grado de confianza y cómo empezaron a descuidar su seguridad", señaló Oviedo, vinculándola directamente con la estructura logística de Marset en Santa Cruz. Sus apellidos coinciden con los de Diego Marset Alba, medio hermano del prófugo, quien también tuvo roces con la justicia en Brasil.

Justicia dicta 6 meses de cárcel en Palmasola

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la justicia determinó la detención preventiva por seis meses para Marset Alba y los demás implicados en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, conocido como Palmasola.

"El Ministerio Público se encuentra en una etapa de verificación de datos filiatorios para determinar el grado exacto de familiaridad. Sin embargo, los indicios de armas incautadas en los inmuebles allanados son suficientes para procesarlos por tráfico de armas y organización criminal", puntualizó Mariaca.

A diferencia de Sebastián Marset, quien continúa prófugo, se espera que Tatiana y el resto de la organización capturada sean juzgados íntegramente bajo las leyes bolivianas en territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play