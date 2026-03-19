Tras su detención el pasado 13 de marzo, Tatiana Marset, de 22 años, pasó del anonimato a convertirse en el centro de atención mediática. En paralelo, comenzaron a circular imágenes y videos que revelan una vida rodeada de lujo, generando sorpresa y debate en redes sociales.

La joven fue presentada públicamente por la Policía un día después de su captura, en un momento que no pasó desapercibido: sonrió ante las cámaras y dejó ver varios tatuajes, en una escena que contrastó con la gravedad del proceso judicial en su contra.

Un estilo de vida bajo la lupa

Las imágenes difundidas muestran a Tatiana disfrutando de escenarios exclusivos. En uno de los videos más comentados, aparece a bordo de un yate, vestida con traje de baño blanco y un pareo oscuro, mientras baila y disfruta del sol.

En la grabación también aparece otra mujer cuya identidad no ha sido confirmada, lo que añade un elemento de misterio a las escenas que se viralizaron rápidamente.

Viajes, lujo y ostentación

Otras fotografías dejan ver autos de alta gama y viajes a destinos exclusivos, reflejando un estilo de vida que hasta ahora se mantenía fuera del foco público.

Aunque sus redes sociales fueron desactivadas tras su detención, varios de esos contenidos fueron rescatados y compartidos por otros usuarios, amplificando su alcance.

El contraste que genera polémica

La difusión de este material no solo despertó curiosidad, sino también un intenso debate: el contraste entre la vida de lujo que mostraban las imágenes y su situación judicial actual.

El caso, vinculado al entorno de Sebastián Marset, sigue en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.

Lo que antes era parte de una vida privada, hoy se convirtió en evidencia pública. Y en medio de ese giro, las imágenes no solo muestran lujo… también abren preguntas que todavía no tienen respuesta.

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