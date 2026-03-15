Tatiana Verónica Marset es enviada a la cárcel de Palmasola

La media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Verónica Marset, fue enviada con detención preventiva al penal de Palmasola tras la audiencia cautelar realizada este sábado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra.

La decisión fue asumida por la autoridad judicial luego de analizar los indicios presentados por la Fiscalía en su contra por diversos delitos vinculados al caso.

La audiencia se desarrolló en el séptimo piso del edificio judicial y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Tras la conclusión de la sesión, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico activaron un rápido operativo para retirar a la acusada del lugar y trasladarla al centro penitenciario.

Durante el procedimiento también se observó el movimiento de varios vehículos incautados en los recientes allanamientos, entre ellos un automóvil blindado que, según las investigaciones, era utilizado por Sebastián Marset.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el rol que habrían tenido los detenidos dentro de la estructura vinculada al narcotráfico.

Cabe recordar que la mujer había sido presentada públicamente por la Policía horas antes, momento en el que llamó la atención que apareciera sonriente ante las cámaras.

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