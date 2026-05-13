Defensa niega nexos con Marset tras envío a prisión de los implicados en la "narcoquinta"

La Justicia determinó la detención preventiva por 180 días para los imputados en el caso de la narcoquinta descubierta en Jorochito, en Santa Cruz, mientras avanzan las investigaciones por presunta organización criminal, tráfico de sustancias controladas y tenencia de armas.

El fiscal del caso, Boris Herbas, informó que en audiencia se presentaron elementos indiciarios que, según el Ministerio Público, vinculan a los acusados con los delitos investigados.

“En audiencia se abstuvieron a declarar solo una lo hizo que es la persona femenina. Habría señalado que no tendría conocimiento, pero el Ministerio Público con los movimientos indiciarios ha demostrado su autoría y participación conforme al artículo 233 numeral primero”, explicó.

Blanca Mercado, abogada de la única mujer investigada, presentó un recurso de apelación y sostuvo que su defendida desconocía las actividades ilícitas dentro del inmueble.

“Ella arrendó el inmueble y luego lo subarrendó a uno de los brasileros que hoy se encuentra detenido, que abusó de su buena fe y de su confianza. Total desconocimiento de lo que existía en esa quinta”, afirmó.

Por su parte, el abogado Ángel Veizaga descartó cualquier vínculo de los implicados con Sebastián Marset, señalando que esa hipótesis no ha sido acreditada por el Ministerio Público.

“Con respecto a la hipótesis que se maneja vinculada a Marset, hasta el momento el Ministerio Público no ha afirmado ese punto. Desde la defensa, obviamente podemos negar esta situación”, señaló.

“En ningún momento, no tiene ningún vínculo, en absoluto. Ellos han entrado legalmente al país, ellos han estado como cuidadores del inmueble”, agregó.

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