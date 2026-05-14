El avión privado presuntamente utilizado por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pasará a dependencias de la Policía Boliviana para ser utilizado en operativos oficiales, confirmó este jueves el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

Se trata de una aeronave modelo Beechcraft King Air, que actualmente permanece incautada mientras se completan los trámites legales y técnicos correspondientes.

“De acuerdo al procedimiento, una vez que se procede al secuestro de un avión, el fiscal requiere que pase a dependencias de la Policía Boliviana, en este caso del servicio aéreo policial. Lo que queremos es utilizar este avión para nuestras operaciones policiales”, explicó Gómez.

La autoridad policial indicó que actualmente pilotos y personal especializado realizan inspecciones para verificar el estado de la aeronave antes de ponerla en funcionamiento.

“Estamos haciendo las revisiones técnicas por parte de nuestros pilotos, para que este avión pueda ser utilizado de la mejor manera”, agregó.

Consultado sobre el destino operativo de la aeronave, Gómez señaló que será utilizada exclusivamente en misiones oficiales, principalmente en el traslado de personal policial y apoyo logístico en distintos operativos.

“En casos oficiales, en los operativos que vamos a realizar, el traslado de personal a los diferentes operativos”, sostuvo.

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