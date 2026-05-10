Aprehenden a brasileño que apareció junto a Marset en un video de octubre de 2025 contra 'El Colla'

Un operativo antidroga realizado este sábado en inmediaciones de Jorochito, sobre la carretera La Guardia–La Angostura, en Santa Cruz, permitió la aprehensión de dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos, además del hallazgo de armas, droga, dinero y caletas clandestinas presuntamente utilizadas por una estructura criminal vinculada a Sebastián Marset.

Entre los aprehendidos se encuentra Francisco A., quien según las investigaciones preliminares fue identificado como uno de los hombres armados que apareció en un video difundido en octubre de 2025 junto a Marset, en el que el narcotraficante emitía amenazas contra su excolaborador Erland Ivar García López, alias “El Colla”.

Foto: Ernesto Justiniano, viceministro de Sustancias Controladas

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención se encontraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, teléfonos celulares, dinero aún no cuantificado, indumentaria policial y sustancias controladas. Además, los agentes detectaron la existencia de caletas subterráneas con turriles enterrados que contenían armamento y droga.

“No era una quinta cualquiera. Era un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa”, afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, al referirse a las características del inmueble intervenido.

Las autoridades informaron que la cantidad exacta de droga incautada y el monto del dinero encontrado serán establecidos en las próximas horas, una vez concluyan las pericias técnicas y el avance del proceso investigativo.

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