Cuatro aprehendidos en 'narcoquinta' de Jorochito vinculada a Sebastián Marset

Un importante operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se ejecutó este domingo en una quinta ubicada en la comunidad de Jorochito, en el municipio de El Torno, donde se incautó una considerable cantidad de dinero, armas de grueso calibre, municiones, droga e indumentaria policial y militar.

El inmueble intervenido fue identificado por las autoridades como una presunta “narcoquinta”, la cual estaría vinculada a actividades del narcotráfico y habría funcionado como centro de logística de una organización criminal asociada a Sebastián Marset.

“No era una quinta cualquiera. Era un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa”, indicó el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, el grupo de inteligencia de operaciones especiales de la Felcn, junto al Ministerio Público, procedió al secuestro de evidencias que incluyen armas de fuego de uso militar, equipos de comunicación, celulares, municiones y sustancias controladas, además de dinero que actualmente está siendo contabilizado por las autoridades.

En el lugar fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para su declaración informativa.

Las investigaciones no descartan la participación de más implicados que habrían logrado escapar antes o durante el operativo.

El Ministerio Público y la Felcn continúan con las investigaciones en coordinación con instancias internacionales para determinar la magnitud de la red y la propiedad del inmueble intervenido, así como la procedencia de los recursos incautados.

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