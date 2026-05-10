¿Habrá suspensión de clases este lunes? Esto dicen los maestros

El Magisterio Urbano de Santa Cruz ratificó que mantendrá el paro programado para este lunes, pese a la convocatoria a mesas de diálogo realizada por el Ministerio de Educación para este martes.

De acuerdo con los dirigentes del sector, si bien participarán en la reunión convocada por las autoridades educativas, la medida de presión no será suspendida, por lo que las actividades escolares quedarán paralizadas en unidades educativas fiscales y de convenio.

La decisión se da en el marco de varias demandas planteadas por el magisterio, que en las últimas semanas ha sostenido movilizaciones y medidas de protesta.

Desde el sector se informó que ya se emitieron instructivos a las unidades educativas para la suspensión de clases, mientras que los padres de familia habrían sido notificados sobre la situación.

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