El celular de Marset y 22 GB de pruebas complican su situación judicial

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable ante la Justicia de Estados Unidos, mientras la Fiscalía federal asegura haber reunido 22 GB de pruebas en su contra, entre ellas comunicaciones interceptadas, registros financieros internacionales y el contenido de un celular hallado en una caja fuerte tras su captura en Bolivia, según informó el portal uruguayo Montevideo Portal.

La audiencia preliminar prevista para este miércoles 20 de mayo en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia fue suspendida y reprogramada para el próximo 1 de julio, luego de un pedido conjunto entre la Fiscalía y la defensa para continuar negociando un posible acuerdo de culpabilidad.

Según documentos judiciales, Marset aceptó la postergación tras reunirse con sus abogados. El narcotraficante enfrenta cargos por conspiración para el lavado de activos y dinero en territorio estadounidense.

El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff reveló que la investigación ya acumula 22 GB de evidencias, consideradas claves para sostener la acusación. El material incluye miles de páginas de movimientos financieros, comunicaciones interceptadas en distintos idiomas y documentación obtenida mediante cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.

Entre las pruebas figura además el teléfono celular de Marset, encontrado dentro de una caja fuerte durante un operativo realizado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El dispositivo fue enviado a Estados Unidos para ser peritado.

Las autoridades bolivianas también secuestraron otras cajas fuertes que contenían pasaportes falsos, dinero en efectivo, joyas, tablets y computadoras, elementos que ahora forman parte del proceso investigativo.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset lideró una organización dedicada al envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y al lavado de millones de euros mediante el sistema financiero internacional.

De acuerdo con la acusación, si Marset acepta declararse culpable, deberá colaborar con información sobre la estructura y operaciones de la organización criminal a cambio de una eventual reducción de condena. En caso contrario, se expone a una pena máxima de 20 años de prisión, además de multas económicas superiores a los 500 mil dólares.

La defensa del uruguayo está encabezada por el abogado Santiago Moratorio y reforzada por el exfiscal federal Gene Rossi, especialista en crimen organizado en Estados Unidos.

El caso también mantiene conexiones con investigaciones abiertas en Paraguay y Bolivia por narcotráfico y lavado de dinero, mientras autoridades de ambos países buscan acceder a las pruebas recolectadas por la Justicia estadounidense.

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