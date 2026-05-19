Un ciudadano de nacionalidad nigeriana fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional Viru Viru tras ser hallado transportando cocaína líquida oculta en botellas de vino dentro de su equipaje, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El director de la Felcn, Dimar Caprirolo, explicó que el operativo fue ejecutado en la plataforma aeroportuaria y permitió identificar cuatro cajas con vinos que contenían la sustancia ilícita.

“En el interior de estos vinos se tiene droga líquida que, sometida a narcotest, dio positivo para clorhidrato de cocaína, haciendo un total de 55 kilos con 200 gramos de clorhidrato de cocaína”, señaló la autoridad policial.

Según el reporte oficial, la sustancia secuestrada tenía como destino la frontera y representaba una afectación económica al narcotráfico de aproximadamente 496.571 dólares.

Caprirolo también informó que, como resultado de los últimos operativos ejecutados por la Felcn, se realizaron ocho intervenciones, con un saldo de 10 personas aprehendidas y el secuestro de un inmueble vinculado a actividades ilícitas.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si el ciudadano extranjero formaba parte de una red internacional de tráfico de drogas.

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