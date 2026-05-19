Senador Roca sugiere aplicar estado de excepción ante hechos violentos

El senador Leonardo Roca reprochó este martes los bloqueos que se registran en diferentes regiones del país y afirmó que los hechos están causando daños, generando inseguridad y afectando a la población.

Ante este escenario, el parlamentario sugirió al presidente Rodrigo Paz evaluar la declaratoria de un estado de excepción, amparado en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado.

“El presidente tiene la obligación de restablecer el orden constitucional. El presidente tiene la facultad constitucional de aplicar el artículo 137, que es instaurar un estado de excepción”, manifestó Roca.

El legislador consideró que, de no asumir medidas más drásticas, el mandatario estaría cometiendo un error frente a la demanda ciudadana de mayor seguridad.

“Los bolivianos no podemos vivir con el Jesús en la boca, mientras una banda de criminales esté quemando casas y lamentablemente el Gobierno los esté dejando y llamándolos al diálogo”, cuestionó.

Roca aseguró que la población exige protección frente a la ola de violencia y criticó que algunos sectores movilizados, a los que calificó como “criminales disfrazados de dirigentes”, continúen protagonizando protestas y hechos de confrontación en distintas regiones del país.

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