Cinco personas fueron capturadas por la Policía tras ser acusadas de agredir brutalmente a un joven de 18 años en inmediaciones de la plaza principal de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que la víctima fue atacada por al menos cinco personas, quienes le provocaron lesiones de gravedad.

“Lo agreden sin más motivo causándole lesiones en la cabeza y pérdida de piezas dentales del maxilar inferior”, señaló Vera.

De acuerdo con el reporte policial, el joven pidió auxilio tras la agresión y posteriormente logró identificar plenamente a dos de los involucrados, quienes fueron aprehendidos por efectivos policiales. Las otras tres personas fueron arrestadas mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación en el hecho.

La víctima recibió atención médica debido a las heridas sufridas durante el ataque, que generó preocupación entre vecinos y personas que presenciaron la agresión.

Los cinco implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes por el delito de lesiones.

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