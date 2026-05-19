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Droga entre verduras y pasankalla: Felcn descubre cargamento en Santa Cruz

La Felcn encontró marihuana y cocaína camuflada en bolsas de yute con alimentos. Cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas una menor de edad.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 14:01

Agregar Reduno en
Camuflaron marihuana y cocaína entre alimentos y pasankalla. Imagen captura
Santa Cruz, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz identificó un cargamento de sustancias controladas que era trasladado escondido entre verduras y pasankalla.

De acuerdo con el reporte de la fuerza antidroga, durante el operativo se encontraron cinco bolsas de yute que contenían cebollas, zanahorias, acelgas y pasankalla. Entre los productos, los efectivos hallaron 133 paquetes con marihuana y 13 paquetes con cocaína.

“Se encontraron cinco bolsas de yute con verduras, cebollas, zanahorias, acelgas y hasta pasankalla, donde se hallaron 133 paquetes que contenían marihuana y 13 paquetes con cocaína. También se secuestró una vivienda y, entre los cuatro aprehendidos, existe una menor que empaquetaba la sustancia”, informaron desde la fuerza antidroga.

Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron aprehendidas y una vivienda fue secuestrada dentro de las investigaciones.

La FELCN también reportó otro caso relacionado con droga líquida, que un ciudadano extranjero presuntamente intentaba trasladar por el aeropuerto camuflada en cajas de vino.

Ambos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

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