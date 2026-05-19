“No merecía morir así”: familia de gomero pide justicia y exige identificar a los responsables

La violenta muerte de un hombre ha causado consternación entre los vecinos de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz. La víctima fue encontrada maniatada de pies y manos dentro de su vivienda, en un hecho que actualmente es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según el reporte policial, se trata de Vinancio Pérez Cervantes, de 48 años, quien trabajaba como gomero y vivía solo. De acuerdo con las primeras investigaciones, la causa probable de la muerte sería asfixia por sofocación.

“En las primeras investigaciones se pudo establecer que sería una persona que se dedica a la actividad de gomería por el sector y que habría sido encontrado maniatado de pies y manos en su domicilio, siendo la causa probable de la muerte asfixia por sofocación”, informó el coronel Jhonny Coca, director de la Felcc.

La Policía presume que el hombre habría sido testigo de un robo, situación que derivó en el ataque criminal. Sin embargo, hasta el momento no existen sospechosos identificados y las investigaciones continúan en curso por parte de la División de Homicidios y grupos de inteligencia.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una vecina acudiera al domicilio de la víctima para pedir información sobre el robo de dos puertas en una vivienda en construcción cercana. Fue entonces cuando encontraron al hombre sin vida.

“Dada la característica del hecho, estamos generando hipótesis que posiblemente van a ser evidenciadas”, agregó el jefe policial.

Mientras avanzan las investigaciones, el dolor embarga a la familia de Vinancio Pérez. Sus hermanas, entre lágrimas, pidieron justicia y exigieron a las autoridades encontrar a los responsables del crimen.

“No era malo mi hermano, no merecía morir así”, expresó una de sus hermanas durante una entrevista con El Mañanero.

Los familiares aseguraron que la víctima era un hombre tranquilo y trabajador, dedicado desde hace casi dos años a la gomería en la zona de Los Lotes. Antes de ello, trabajaba haciendo ladrillos y vivía junto a su familia en la zona de Paurito.

“Era bueno, tranquilo, trabajaba nomás”, recordó otra de sus hermanas.

La familia afirmó no sospechar de ninguna persona y denunció que hasta ahora no ha recibido mayor información sobre el avance de las investigaciones.

“Nosotros queremos justicia. Que nos ayuden, por favor”, clamaron los familiares de la víctima, mientras esperan que la Policía logre identificar y capturar a los autores de este crimen que ha generado indignación en la población.

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