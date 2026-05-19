(Video) Movilizados agreden brutalmente a un capitán de la Policía

Un capitán de la Policía Boliviana, identificado como Julio César Rodríguez, de 42 años, sufrió una brutal agresión durante los disturbios registrados este lunes en el centro de La Paz, en las instalaciones del Teleférico Celeste.

Cámara de seguridad

Según el video de las cámaras de seguridad, al menos 10 manifestantes ingresaron con violencia al lugar y atacaron al oficial, provocándole un hematoma en el ojo derecho.

Trasladado de emergencia

El oficial fue trasladado de manera inmediata al Hospital Obrero para recibir atención médica, donde fue internado con carácter de urgencia.

El incidente se produjo en medio de una jornada de protestas y bloqueos que afectaron la normalidad en el centro paceño, incluyendo daños a infraestructura y enfrentamientos con la Policía Boliviana.

El operativo continúa en la zona para asegurar el orden y prevenir nuevos actos de violencia, mientras la Policía mantiene vigilancia en puntos estratégicos del centro de La Paz.

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