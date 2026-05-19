¡Todavía estás a tiempo! 22 ideas de regalos para sorprender a mamá este 27 de mayo

El Día de la Madre en Bolivia se celebra el 27 de mayo y todavía estás a tiempo de sorprenderla. Desde regalos tecnológicos hasta experiencias relajantes y detalles hechos con amor, aquí te mostramos 22 ideas para todos los gustos y bolsillos.
19/05/2026 12:48
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Todos los días son buenos para demostrar amor y agradecimiento a mamá, pero el Día de la Madre es la ocasión perfecta para consentirla con un detalle especial.
Y aunque encontrar el regalo ideal no siempre es fácil, todavía estás a tiempo de sorprenderla. Por eso preparamos una lista con 22 ideas de regalos que pueden ayudarte a elegir el detalle perfecto este 27 de mayo.
¿Por qué se celebra el Día de la Madre en Bolivia?
En Bolivia, el Día de la Madre se celebra cada 27 de mayo en homenaje a las Heroínas de la Coronilla, mujeres cochabambinas que lucharon por la independencia en 1812.
La fecha se convirtió en una de las celebraciones más importantes del país y una oportunidad para reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de las madres bolivianas.
22 ideas de regalos para mamá
1. Un masaje relajante en un spa
Un clásico que nunca falla. Muchas mamás agradecerán una experiencia de relajación y descanso.
2. Masajeador de cuello
Ideal para aliviar tensiones después de largas jornadas de trabajo o actividades en casa.
3. Velas aromáticas
Perfectas para crear un ambiente relajante y acogedor.
4. Difusor de aceites esenciales
Además de perfumar el hogar, ayuda a crear espacios tranquilos y frescos.
5. Un libro
Si a mamá le gusta leer, un buen libro siempre será una excelente opción.
6. Asistente virtual
Tecnología útil para escuchar música, programar alarmas o facilitar tareas diarias.
7. Lentes de sol
Un accesorio práctico y con mucho estilo.
8. Ropa deportiva
Ideal para mamás que disfrutan hacer ejercicio o llevar una vida activa.
9. Pulsera inteligente
Perfecta para monitorear actividad física y mantenerse conectada.
10. Cojín para meditar
Una opción enfocada en el bienestar y la salud mental.
11. Plantas de interior
Un detalle natural que llena de vida cualquier espacio.
12. Joyería personalizada
Un regalo elegante y con valor sentimental.
13. Joyero
Útil, práctico y siempre necesario.
14. Cosméticos naturales
Productos de cuidado personal amigables con el medioambiente.
15. Perfume
Un detalle clásico que nunca pasa de moda.
16. Un viaje especial
Escapadas cortas o viajes soñados pueden convertirse en recuerdos inolvidables.
17. Portarretratos
Ideal para guardar momentos especiales en familia.
18. Álbum de recuerdos
Uno de los regalos más emotivos y personalizados.
19. Utensilios de cocina
Perfecto para mamás amantes de la cocina.
20. Su comida favorita
Prepararle o invitarla a disfrutar su platillo preferido siempre será un gran gesto.
21. Un pastel especial
El complemento perfecto para celebrar en familia.
22. Un arreglo floral
El detalle tradicional que sigue siendo uno de los favoritos.
El mejor regalo sigue siendo el cariño
Más allá del precio o el tamaño del regalo, lo más importante en esta fecha es compartir tiempo, cariño y gratitud con mamá.
Porque muchas veces, los detalles más simples son los que terminan convirtiéndose en los recuerdos más valiosos.
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