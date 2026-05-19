Dos turistas estadounidenses fueron detenidos en Japón luego de invadir el recinto del famoso macaco Punch, el mono viral que conquistó las redes sociales tras ser visto cargando un peluche para sentirse acompañado.

El hecho ocurrió en el zoológico de Zoológico de Ichikawa, ubicado cerca de Tokio, y rápidamente generó indignación entre visitantes y usuarios en redes sociales.

¿Quiénes son los detenidos?

Los arrestados fueron identificados como Reide Jahnai Dyson, estudiante universitario de 24 años, y Neal Jabahri Duan, de 27 años, quien aseguró ser cantante.

Según el reporte policial, Dyson escaló una reja y saltó hacia el foso seco que rodea el recinto de los monos, mientras que Duan aparentemente grababa la escena.

Todo quedó registrado

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los hombres escalando la valla con una máscara que tenía una cara sonriente y lentes oscuros.

La irrupción provocó que varios monos huyeran asustados dentro del recinto.

Los trabajadores del zoológico actuaron rápidamente y evitaron que los turistas se acercaran a los animales. Ambos quedaron detenidos bajo cargos de obstrucción forzosa de actividad comercial.

Las autoridades japonesas también informaron que los involucrados inicialmente intentaron ocultar sus identidades y dieron nombres falsos.

Refuerzan la seguridad por el caso Punch

Tras el incidente, el zoológico anunció nuevas medidas de seguridad en la zona donde permanece Punch.

Entre las disposiciones se encuentran la instalación de redes de protección, patrullajes constantes y la evaluación de restricciones para grabar videos dentro del área.

¿Quién es Punch?

Punch se volvió viral en redes sociales luego de que circularan imágenes donde aparecía abrazando un mono de peluche tras ser rechazado por su madre.

El macaco nació en julio de 2025 y fue criado parcialmente en un entorno artificial antes de intentar integrarse nuevamente a su grupo.

Las imágenes del animal enternecieron a millones de usuarios y provocaron un aumento masivo de visitantes al zoológico japonés.

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