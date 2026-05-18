Conmoción en EEUU: Tiroteo en la mezquita más grande de San Diego deja un saldo de 5 fallecidos

Una jornada de terror e indignación sacudió este lunes al estado de California (Estados Unidos). Un tiroteo armado perpetrado en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local en el barrio de Clairemont, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas los dos jóvenes atacantes. El ataque está siendo investigado de forma preliminar por las autoridades como un "crimen de odio".

La alerta de "tirador activo" se activó alrededor de las 12:00 hora local, provocando el despliegue inmediato de un fuerte contingente de la Policía de San Diego y agentes del FBI. Escenas de pánico se registraron en los alrededores del templo, que también alberga una escuela primaria, donde se vio a decenas de fieles y niños salir huyendo tomados de la mano mientras eran escoltados por los uniformados.

Los atacantes se quitaron la vida

Según detallaron en rueda de prensa Scott Wahl, jefe de la Policía de San Diego, y Mark Remily, agente especial del FBI, los autores del atentado fueron dos adolescentes de entre 17 y 19 años.

Tras desatar la balacera dentro del recinto religioso, ambos sospechosos se dieron a la fuga y se quitaron la vida. Sus cuerpos sin vida fueron localizados por las fuerzas del orden a pocas cuadras del lugar de los hechos, al interior de un vehículo, presentando "heridas de bala autoinfligidas".

Patrullas de policía estacionados durante un operativo tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU.). Foto: EFE/ Omar Alonso

Víctimas mortales y un acto de heroísmo

El ataque cobró la vida de tres hombres adultos pertenecientes a la comunidad islámica. Entre los fallecidos se identificó a un guardia de seguridad del centro, quien según las investigaciones preliminares se enfrentó a los tiradores y ayudó a contener el suceso, evitando una tragedia que pudo ser mucho mayor.

El imán de la mezquita, Taha Hassane, expresó su profunda consternación ante los medios de comunicación:

"Estamos indignados ante el ataque a un lugar de culto. Es un momento de dolor, un momento de tristeza. Nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta. Enviamos nuestras oraciones y nos solidarizamos con todas las familias", declaró visiblemente afectado.

Reacción de la Casa Blanca y repunte de violencia

Al ser consultado sobre el suceso durante un acto oficial en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el incidente de "terrible".

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento. El director del FBI va a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", manifestó el mandatario estadounidense. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, se solidarizó con la comunidad afectada y coordinó el resguardo de la zona.

Este trágico atentado se suma a una preocupante serie de ataques dirigidos contra centros de fe en los Estados Unidos, marcados por un reciente repunte de incidentes violentos contra minorías religiosas. Las autoridades federales reafirmaron que la investigación se mantendrá bajo la tipificación de crimen de odio hasta que se determine con precisión el motivo que llevó a los jóvenes a cometer la matanza.

Con datos de EFE, El Español y El País.

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