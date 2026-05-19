Turista fallece tras quedar atrapada entre dos elefantes en un parque (Video)

Una turista de 33 años murió de manera trágica tras quedar atrapada en medio de una violenta pelea entre dos elefantes cautivos en un campamento turístico de Dubare.

La víctima fue identificada como Joysi, originaria del estado de Tamil Nadu, quien visitaba el reconocido campamento junto a su esposo cuando ocurrió el fatal incidente.

Cómo ocurrió la tragedia

Según reportes locales, el hecho se desencadenó cuando dos elefantes del recinto, llamados Kanjan y Marthanda, iniciaron una fuerte disputa territorial mientras se encontraban dentro del agua.

La situación rápidamente se salió de control y uno de los animales terminó desestabilizado tras recibir un fuerte empujón durante la pelea.

En medio del caos, el elefante cayó sobre la turista, que se encontraba a pocos metros observando la actividad, provocándole heridas fatales.

El dramático momento quedó registrado en un video de alta sensibilidad que comenzó a circular en redes sociales y generó conmoción internacional.

Investigación y nuevas restricciones

Tras la repercusión del caso, las autoridades del estado ordenaron una investigación para determinar si existió negligencia en las medidas de seguridad del campamento turístico.

Además, el gobierno regional anunció nuevas restricciones para evitar incidentes similares.

Desde el martes 19 de mayo, los visitantes ya no podrán acercarse a menos de 30 metros de los elefantes en los campamentos turísticos del estado.

Por qué pueden pelear los elefantes

Especialistas explican que este tipo de enfrentamientos pueden producirse por diferentes motivos, especialmente entre machos adultos.

Entre las principales causas se encuentran:

El periodo de “Musth”, una etapa hormonal que incrementa significativamente la agresividad en los elefantes machos.

Disputas territoriales o por recursos como agua y alimento.

Competencia por hembras receptivas.

Conflictos jerárquicos entre animales para definir liderazgo dentro del grupo.

El caso reabrió el debate sobre la seguridad en actividades turísticas con animales salvajes y las condiciones en las que operan algunos centros recreativos.

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