Grabaron el momento en que Neymar rompe en llanto tras conocer su convocatoria al Mundial 2026

Neymar vivió un momento profundamente emotivo al escuchar su nombre en la lista oficial anunciada por Carlo Ancelotti, quien lo incluyó entre los elegidos para disputar el Mundial 2026 junto a otros 25 futbolistas.

En un video publicado por el propio jugador en sus redes sociales, se lo observa acompañado de su pareja, Bruna Biancardi, ambos sentados y abrazados mientras aguardaban el anuncio. En el lugar también se encontraban amigos cercanos, quienes compartieron la expectativa del momento.

Apenas se escucha su nombre entre los convocados, Bruna lo abraza y todos celebran con júbilo. Segundos después, Neymar se cubre el rostro y rompe en llanto, protagonizando una escena conmovedora que refleja la emoción de volver a vestir la camiseta de su selección en una Copa del Mundo.

Meses atrás, su presencia en la convocatoria era incierta. El propio Ancelotti había señalado que el jugador estaba siendo evaluado. Sin embargo, su rendimiento reciente con el Santos, donde sumó minutos importantes como titular, le permitió ganarse un lugar en la ‘Canarinha’.

Brasil integrará el grupo junto a Marruecos, Haití y Escocia, y debutará ante el combinado marroquí el 13 de junio en Filadelfia.

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