TEMAS DE HOY:
Hombre carbonizado robo Oruro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Neymar desata locura en su arribo a Paraguay: una multitud lo esperó en el aeropuerto

El astro del fútbol brasileño llegó con el Santos a territorio guaraní para el partido de esta noche ante Recoleta por la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

05/05/2026 11:15

Izquierda: Neymar bajando del avión en Paraguay. Derecha: Neymar siendo solicitado por los hinchas paraguayos. Foto: captura de video de redes sociales.
Paraguay.

Escuchar esta nota

Neymar fue el centro de atención de los fanáticos tras su llegada a Paraguay, donde disputará esta noche, con el Santos, el encuentro por la Copa Sudamericana frente a Recoleta.

El delantero brasileño fue el más solicitado por los hinchas paraguayos a su arribo al aeropuerto, donde recibió pedidos de fotografías y autógrafos, además de escuchar su nombre coreado por la multitud.

Santos enfrentará esta noche, en condición de visitante, a Recoleta por la cuarta jornada del torneo continental, en un duelo en el que está obligado a sumar para mantenerse con vida en la competencia. El partido se jugará desde las 20:30 en el Estadio Defensores del Chaco.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD