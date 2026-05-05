Neymar desata locura en su arribo a Paraguay: una multitud lo esperó en el aeropuerto

El astro del fútbol brasileño llegó con el Santos a territorio guaraní para el partido de esta noche ante Recoleta por la Copa Sudamericana.
05/05/2026 11:15
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Neymar fue el centro de atención de los fanáticos tras su llegada a Paraguay, donde disputará esta noche, con el Santos, el encuentro por la Copa Sudamericana frente a Recoleta.
El delantero brasileño fue el más solicitado por los hinchas paraguayos a su arribo al aeropuerto, donde recibió pedidos de fotografías y autógrafos, además de escuchar su nombre coreado por la multitud.
Santos enfrentará esta noche, en condición de visitante, a Recoleta por la cuarta jornada del torneo continental, en un duelo en el que está obligado a sumar para mantenerse con vida en la competencia. El partido se jugará desde las 20:30 en el Estadio Defensores del Chaco.
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