El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este martes que volvió a convocar al diálogo a los transportistas para las 13:00 en la Casa Grande del Pueblo, y les pidió no continuar con el paro que se cumple en algunas regiones del país.

“Acabo de enviar una nota a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia para que nos reunamos a las 13:00 de hoy y analicemos todos sus puntos, con el objetivo de encontrar soluciones y levantar este paro”, señaló la autoridad.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio, la autoridad remarcó que el Gobierno mantiene la disposición de atender las demandas del sector y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

“El objetivo es no solo revisar los puntos que ya fueron atendidos, sino también proyectar una visión de país y avanzar con madurez, tanto de los dirigentes como de las bases”, sostuvo.

Asimismo, indicó que escuchar las necesidades de la ciudadanía forma parte de la política impulsada por el presidente Rodrigo Paz.

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