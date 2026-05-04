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Ministerio de Trabajo dispone tolerancia laboral para este martes ante el paro nacional de chóferes

La medida de carácter excepcional otorga media hora de margen en el ingreso para el sector público, mientras que el sector privado deberá coordinar según sus propias normativas.

Milen Saavedra

04/05/2026 19:45

Ministerio de Trabajo dispone tolerancia laboral para este martes ante el paro nacional de chóferes
Bolivia

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Ante el anuncio del Paro Nacional de 24 horas convocado por la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ha emitido el comunicado DGTHSO-0019/2026 disponiendo medidas de tolerancia para la jornada laboral de este martes 5 de mayo.

Disposiciones para el sector público y privado

La Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional estableció las siguientes directrices con el fin de resguardar el bienestar de los trabajadores ante las posibles dificultades de transporte:

  • Sector Público: Se dispone, de manera excepcional, una tolerancia de media hora en el horario de ingreso a la jornada laboral a nivel nacional.

  • Sector Privado: Las empresas y establecimientos laborales deberán adecuarse a su normativa interna vigente o a lo acordado entre empleadores y trabajadores, considerando las modalidades y horarios ya establecidos.

Llamado a la calma

En el documento firmado por la Directora General de Trabajo, Susana Terán Pérez, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la estabilidad colectiva y convoca a la ciudadanía a actuar con calma, unidad y responsabilidad.

Se insta a la población a priorizar la convivencia pacífica mientras dure la medida de presión del sector transporte, asegurando que estas determinaciones buscan proteger el interés general de las y los bolivianos.

Comunicado del Ministerio de Trabajo.

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