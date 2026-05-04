Conozca a los seis secretarios que conforman el nuevo gabinete municipal cruceño

Tras su discurso de posesión, el nuevo alcalde de Santa Cruz, posesionó a su equipo de secretarios municipales.
04/05/2026 19:28
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El alcalde de Santa Cruz, Manuel ‘Mamen’ Saavedra ha oficializado a los seis secretarios municipales que integrarán su gabinete estratégico para el inicio de la gestión 2026. Esta estructura jerárquica destaca por la incorporación de perfiles con amplia experiencia en la administración pública y el sector privado.
Estructura del Gabinete Municipal
El equipo de confianza que acompañará al burgomaestre en la ejecución de sus políticas públicas está conformado por los siguientes profesionales:
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