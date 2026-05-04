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Conozca a los seis secretarios que conforman el nuevo gabinete municipal cruceño

Tras su discurso de posesión, el nuevo alcalde de Santa Cruz, posesionó a su equipo de secretarios municipales.

Ximena Rodriguez

04/05/2026 19:28

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El alcalde de Santa Cruz, Manuel ‘Mamen’ Saavedra ha oficializado a los seis secretarios municipales que integrarán su gabinete estratégico para el inicio de la gestión 2026. Esta estructura jerárquica destaca por la incorporación de perfiles con amplia experiencia en la administración pública y el sector privado.

Estructura del Gabinete Municipal

El equipo de confianza que acompañará al burgomaestre en la ejecución de sus políticas públicas está conformado por los siguientes profesionales:

  • Gestión, Gobierno y Desconcentración: Rodrigo Suárez Moreno.
  • Administración y Finanzas: Carlos Schlink Ruiz.
  • Planificación para el Desarrollo y Medio Ambiente: Sibele Ortiz Eid.
  • Cultura y Turismo: Raquel Terceros Montaño.
  • Obras Públicas, Tráfico y Transporte: Carlos Gustavo Limpias Urenda.
  • Desarrollo Humano y Salud: José Carlos Gutiérrez Klinsky.

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