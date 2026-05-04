Luisa Nayar es la nueva presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz

Luisa Nayar asumió oficialmente la presidencia del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra con un discurso cargado de promesas de renovación y transparencia. La autoridad destacó que su gestión no nace del azar, sino del coraje de una población que busca recuperar la confianza y el derecho a vivir con dignidad.

Durante su intervención, Nayar enfatizó que su rol conlleva una responsabilidad histórica, especialmente con los sectores más olvidados y los jóvenes de la capital oriental. Bajo la premisa de que gobernar implica resolver problemas en lugar de administrar excusas, la nueva directiva se comprometió a poner en marcha la ciudad.

Estructura de la nueva directiva

Los nombres que liderarán el legislativo municipal para el nuevo periodo son:

Presidenta: Luisa Nayar

Luisa Nayar Vicepresidente: Francisco Banzer

Francisco Banzer Secretario General: Marco Cadena

Fiscalización y lucha contra la corrupción

La nueva presidencia adelantó que el Concejo se transformará en un espacio de decisiones firmes donde la fiscalización deje de ser simbólica para volverse efectiva. Según sus palabras, el objetivo central de este equipo de trabajo es legislar para todos los ciudadanos por igual, garantizando que la corrupción no tenga espacio en la gestión pública.

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