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Mamen jura como alcalde de Santa Cruz ante el Tribunal Departamental de Justicia

La nueva autoridad prestó juramento ante el Tribunal Departamental de Justicia e inicia su gestión al frente del gobierno municipal.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/05/2026 15:51

Santa Cruz, Bolivia

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Este lunes, Mamen Saavedra prestó juramento como nuevo alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ante autoridades judiciales del departamento, asumiendo el compromiso de atender las principales demandas de la población.

Durante su intervención, la nueva autoridad denunció que en los últimos cinco años la ciudad atravesó un periodo de estancamiento, marcado —según indicó— por el manejo ineficiente de los recursos económicos y la falta de atención en áreas sensibles como la salud.

“Hasta diciembre de este año vamos a trabajar para que nunca más un cruceño duerma en las filas de un hospital. La salud merece mejores días”, afirmó.

Saavedra también aseguró que su gestión estará enfocada en la transparencia y en la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aunque advirtió que se vienen medidas complejas.

“Se vienen tiempos de decisiones valientes y de asumir compromisos, pero no lo podemos hacer solos. Quiero destacar la predisposición de autoridades de los tres niveles de Gobierno para trabajar en mejorar la vida de los cruceños”, sostuvo.

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