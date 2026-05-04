Mamen anuncia gabinete inmediato y decreto de austeridad en Santa Cruz

El alcalde electo de la ciudad de Santa Cruz, Mamen Saavedra, anunció que tras prestar juramento al cargo procederá a posesionar a su gabinete de secretarios, con quienes sostendrá su primera reunión de gabinete este mismo día.

“Santa Cruz no puede perder un minuto más. Hoy voy a posesionar al gabinete y vamos a sostener la primera reunión. También inicia el trabajo de brigadas en las calles para evaluar el estado de las vías y desde mañana comenzaremos con la limpieza de parques y áreas verdes”, señaló.

Saavedra adelantó que una de sus primeras medidas será la emisión de un decreto de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos económicos de la Alcaldía.

Según indicó, esta disposición busca encarar la gestión municipal en un contexto de limitaciones presupuestarias y priorizar las necesidades más urgentes de la población.

Esta tarde, Saavedra jurará ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el Palacio de Justicia, para después dirigirse a la plaza 24 de Septiembre, donde será posesionado por el Concejo Municipal.

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