TEMAS DE HOY:
atraco violento El Colla Avión Hércules

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Aguirre alista agenda legislativa y acciones contra el centralismo

La nueva vicegobernadora de Santa Cruz anunció que impulsará leyes y acciones constitucionales para fortalecer la autonomía y enfrentar la falta de recursos.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/05/2026 14:37

Aguirre aguarda la entrega de su despacho. Foto Dircom GAD SCZ

Escuchar esta nota

Tras ser posesionada como vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre informó que aguarda la entrega oficial de su despacho en horas de la tarde para asumir de manera formal sus funciones.

“Hoy inicia una gestión que estará al servicio del pueblo cruceño. Vamos a desempeñar un rol de articulación con el Legislativo, coordinar con las subgobernaciones y ejercer la suplencia temporal ante posibles ausencias del gobernador”, señaló.

Aguirre adelantó que su gestión tendrá como eje la construcción de una agenda normativa que incluirá la elaboración de leyes departamentales y nacionales, además de acciones constitucionales orientadas a cuestionar el centralismo y la asignación de recursos.

Según indicó, estas medidas buscarán revertir las limitaciones económicas que enfrenta el departamento y fortalecer la institucionalidad autonómica.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD