Tras ser posesionada como vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre informó que aguarda la entrega oficial de su despacho en horas de la tarde para asumir de manera formal sus funciones.

“Hoy inicia una gestión que estará al servicio del pueblo cruceño. Vamos a desempeñar un rol de articulación con el Legislativo, coordinar con las subgobernaciones y ejercer la suplencia temporal ante posibles ausencias del gobernador”, señaló.

Aguirre adelantó que su gestión tendrá como eje la construcción de una agenda normativa que incluirá la elaboración de leyes departamentales y nacionales, además de acciones constitucionales orientadas a cuestionar el centralismo y la asignación de recursos.

Según indicó, estas medidas buscarán revertir las limitaciones económicas que enfrenta el departamento y fortalecer la institucionalidad autonómica.

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