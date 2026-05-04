Ante el incremento de estafas digitales en el país, al menos cinco instituciones del Estado emitieron alertas dirigidas a la población para prevenir nuevos engaños que utilizan su identidad institucional.

Las entidades que reportaron estos casos son la Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Policía Boliviana y el Ministerio de Economía, que coinciden en un mismo mensaje: extremar precauciones y no compartir datos personales.

Ofertas falsas y suplantación

Uno de los casos más recientes fue detectado por la Aduana Nacional, que inició una investigación tras identificar una red de estafas que ofrecía supuestos puestos de trabajo a cambio de dinero.

Según el reporte, al menos tres personas se hacían pasar por funcionarios con poder de contratación y solicitaban depósitos bancarios para “asegurar” cargos en la institución.

La entidad aclaró que todos sus procesos son gratuitos y transparentes, y advirtió que los responsables enfrentarán procesos penales.

Además, se detectó el uso de credenciales falsas con logotipos antiguos, utilizadas para engañar a las víctimas en supuestos trámites aduaneros.

Mensajes, llamadas y WhatsApp

El Banco Central de Bolivia también alertó sobre el uso indebido de su nombre e imagen para cometer fraudes a través de correos electrónicos, llamadas, SMS y WhatsApp.

Los estafadores ofrecen beneficios inexistentes como transferencias, créditos o inversiones, con el objetivo de obtener datos sensibles como contraseñas, números de cuenta o códigos QR.

El BCB fue enfático:

No abre cuentas personales, no realiza inversiones para particulares ni ofrece créditos, por lo que cualquier mensaje de este tipo es falso.

Para consultas, habilitó la línea gratuita 800-10-2023 y el correo institucional correspondiente.

Intentos de robo de datos

Por su parte, la ASFI reportó intentos de estafa mediante llamadas por WhatsApp desde números sospechosos, donde delincuentes intentan suplantar la identidad de funcionarios para obtener información bancaria.

Las autoridades advierten que compartir estos datos puede permitir el acceso directo a cuentas y la pérdida de dinero.

Recomendaciones clave

No realices pagos para acceder a empleos en instituciones públicas

No compartas contraseñas, códigos QR ni datos bancarios

Verifica siempre la información en canales oficiales

Desconfía de ofertas “demasiado buenas”

Denuncia cualquier intento de estafa

Las instituciones reiteraron su compromiso con la seguridad de la población y pidieron mantenerse alerta ante estas nuevas modalidades de fraude digital, que cada vez son más sofisticadas.

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