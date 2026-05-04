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Política

“Trabajaremos con el Gobierno con diálogo, pero también con firmeza”: el mensaje de Velasco al asumir el mando

En su primer discurso como gobernador, Juan Pablo Velasco planteó una relación con el Gobierno basada en el diálogo, pero con una postura firme en defensa de los intereses del departamento.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/05/2026 11:12

Velasco promete trabajar con el Gobierno con diálogo y firmeza. Foto: APG

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, en su primer discurso oficial tras asumir el cargo, reconoció el complejo escenario que enfrenta la Gobernación, marcado por deudas millonarias, infraestructura deteriorada y obras paralizadas.

Pese a este panorama, la autoridad pidió tiempo a la población para encarar una gestión orientada a recuperar la institucionalidad y responder a las demandas del departamento.

“Hoy empieza una nueva etapa para nuestro departamento. Vamos a trabajar con el Gobierno, con diálogo, pero también con firmeza, exigiendo lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que no nos han dado. Hoy nos toca seguir construyendo nuestro departamento”, sostuvo.

Velasco apeló a la paciencia de la ciudadanía y aseguró que su administración estará enfocada en la planificación y el esfuerzo para generar empleo y oportunidades para los más de cuatro millones de habitantes del departamento.

Ante la situación financiera, planteó la necesidad de impulsar una gestión creativa que permita generar recursos, mencionando alternativas como los bonos de carbono y concesiones responsables a largo plazo.

“Tenemos que ser creativos, los recursos económicos no alcanzan, no estamos en una buena situación, el país no está en una buena situación”, afirmó.

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