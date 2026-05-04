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Política

Presidente del TSE destaca posesión de 5.400 autoridades electas en el país

La autoridad destacó que la jornada simboliza la consolidación del proceso electoral subnacional, con miles de autoridades asumiendo funciones en todo el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/05/2026 9:54

Gustavo Ávila, presidente del TSE
Santa Cruz, Bolivia

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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, llegó este lunes a Santa Cruz de la Sierra para participar en la posesión del gobernador electo Juan Pablo Velasco, en una jornada que marca el cierre del proceso electoral subnacional en Bolivia.

La máxima autoridad electoral informó que en todo el país serán posesionadas un total de 5.400 autoridades, entre gobernadores, alcaldes, concejales y otras autoridades locales elegidas por voto popular.

“Estamos muy satisfechos de estar presentes acompañando a las autoridades que van a tomar posesión. Esto es la consolidación de un proceso electoral. Nos habíamos comprometido a hacer respetar la voluntad popular y hoy ver a estas 5.400 autoridades jurar es algo muy importante”, manifestó.

Asimismo, explicó que en Santa Cruz se desarrollarán distintos actos protocolares durante la jornada,por la tarde, será la posesión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

El presidente del TSE también señaló que participarán en otros municipios que extendieron invitaciones para acompañar sus actos de investidura, resaltando la importancia democrática de esta jornada en todo el país.

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