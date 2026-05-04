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Política

Juan Pablo Velasco fue posesionado como gobernador de Santa Cruz

El acto de posesión se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental (CEA) bajo la organización de la Asamblea Legislativa Departamental.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/05/2026 9:46

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Inicia el acto de posesión del gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y la vicegobernadora Paola Aguirre, en una ceremonia protocolar organizada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

El evento se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental (CEA), donde autoridades departamentales y representantes de distintos sectores se dan cita para dar inicio a la nueva gestión.

Se prevé que, tras la investidura, ambas autoridades asuman funciones en medio de expectativas por los desafíos económicos, políticos y autonómicos del departamento.

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