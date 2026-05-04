Juan Pablo Velasco fue posesionado como gobernador de Santa Cruz

Inicia el acto de posesión del gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y la vicegobernadora Paola Aguirre, en una ceremonia protocolar organizada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

El evento se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental (CEA), donde autoridades departamentales y representantes de distintos sectores se dan cita para dar inicio a la nueva gestión.

Se prevé que, tras la investidura, ambas autoridades asuman funciones en medio de expectativas por los desafíos económicos, políticos y autonómicos del departamento.

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