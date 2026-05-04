Gobierno inaugura el primer Banco de Ojos y refuerza atención en salud visual en Bolivia

El Gobierno inauguró el primer Banco de Ojos en Bolivia, instalado en el Instituto Nacional de Oftalmología, con el objetivo de fortalecer la atención en salud visual y ampliar el acceso a trasplantes de córnea en el país.

“La inauguración del Banco de Ojos es un proyecto que ha iniciado hace muchísimos años y que hoy se hace realidad”, destacó el presidente Rodrigo Paz, al resaltar el trabajo de especialistas que impulsaron esta iniciativa.

El nuevo centro lleva el nombre del doctor Ricardo Flores, en homenaje a un reconocido oftalmólogo que promovió este proyecto desde hace años.

Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de la donación de órganos como una herramienta clave para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Una córnea también da luz. Permite que muchos bolivianos y bolivianas puedan volver a ver”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las trabas administrativas que en el pasado habrían dificultado el acceso a donaciones, afectando directamente a pacientes que esperan trasplantes.

“Hay personas que se mueren esperando recuperar la vista por un hecho administrativo y falta de voluntad”, señaló.

El Primer Mandatario también hizo un llamado a transformar el sistema de salud en el país, destacando que, pese a las limitaciones estructurales, existe un recurso humano capacitado que permite mantener la esperanza de mejorar la atención.

En ese contexto, vinculó el avance del sector salud con la necesidad de priorizar el trabajo y la gestión, frente a conflictos sociales que afectan el desarrollo del país.

El Banco de Ojos permitirá procesar, conservar y distribuir tejidos oculares para trasplantes, reduciendo tiempos de espera y ampliando las oportunidades de tratamiento para pacientes con problemas de visión.

La inauguración marca un avance significativo en el sistema de salud boliviano, en un contexto donde miles de personas esperan acceder a procedimientos que puedan devolverles la vista.

Mira la programación en Red Uno Play