El dólar referencial vuelve a rozar los Bs 10, ¿continuará subiendo?

El valor referencial del dólar estadounidense volvió a ubicarse en torno a los Bs 10, según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que refleja una tendencia que mantiene en alerta a distintos sectores económicos.

De acuerdo con la información oficial correspondiente al lunes 4 de mayo de 2026, la cotización se fijó en Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta, superando nuevamente la barrera psicológica de los Bs 10 en el mercado referencial.

Este comportamiento se da en un contexto donde la moneda estadounidense ha mostrado presión sostenida en las últimas semanas, impulsada por factores internos y externos que influyen en la disponibilidad de divisas.

Desde el ente emisor se mantiene la publicación del tipo de cambio referencial como parte de sus políticas de transparencia, mientras que no se anunciaron nuevas medidas inmediatas en el calendario de divulgación de datos para esta semana.

El reporte también muestra que no existen publicaciones económicas programadas entre el 4 y el 8 de mayo, lo que mantiene la expectativa sobre posibles anuncios en los próximos días.

En este escenario, especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución del dólar, ya que su comportamiento podría incidir directamente en el costo de vida y en la dinámica económica del país en el corto plazo.

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