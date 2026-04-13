Así se cotiza el dólar paralelo y el referencial la tarde de este lunes en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo y el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) registraron este lunes 13 de abril leves variaciones durante la jornada, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 13:10 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,29 para la venta, lo que refleja un ligero ajuste respecto a los valores de las primeras horas del día, cuando se situaba en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó variaciones marginales dentro del mercado informal, ubicándose en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta. Si bien las cifras se mantienen dentro de un rango estrecho, se observan pequeñas diferencias entre ambas plataformas.

Este comportamiento responde a un escenario en el que la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor determinante, generando ajustes constantes en las cotizaciones informales. La relación entre una oferta limitada y una demanda sostenida sigue marcando el pulso del mercado cambiario paralelo.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el BCB para esta jornada se ubica en Bs 9,26 para la compra y Bs 9,45 para la venta, valores utilizados principalmente en operaciones internacionales y sujetos a variaciones diarias.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus referencias son ampliamente seguidas por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye directamente en las transacciones cotidianas.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,30

Venta: Bs 9,29

Dólar blue

Compra: Bs 9,31

Venta: Bs 9,29

Banco Central de Bolivia (BCB)

Compra: Bs 9,26

Venta: Bs 9,45

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