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¿Qué se sabe de la aeronave que se precipitó? Este es el informe oficial de la DGAC

De acuerdo con la DGAC, la aeronave salió de La Paz con destino a Santa Cruz, pero 30 minutos después la torre de control perdió control. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/04/2026 12:16

Aeronave pierde contacto y se precipita tras maniobras.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave privada tipo Cessna Citation, con matrícula CP-3243, perdió comunicación con la torre de control la mañana de este lunes, tras despegar del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Según el comunicado oficial, el hecho se registró aproximadamente a las 09:00, cuando la aeronave, que tenía como destino la ciudad de Santa Cruz, dejó de emitir contacto con los controladores aéreos 30 minutos después de iniciar su vuelo.

Ante esta situación, la DGAC señaló que se activaron de inmediato los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

La entidad precisó que el evento se mantiene bajo monitoreo permanente por parte de las áreas competentes, mientras continúan las acciones para establecer la situación de la aeronave.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, la aeronave llevaba dos horas realizando una maniobra para descargar combustible y realizar un aterrizaje de emergencia en Cochabamba; sin embargo, esta se precipitó a tierra.

 

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