¡Urgente! Aeronave que volaba en círculos y sin comunicación cae en Cochabamba

Tras perder contacto y volar en círculos, la aeronave fue reportada como caída. Equipos de emergencia se movilizan mientras aún se confirma el lugar exacto del impacto.
13/04/2026 11:44
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Emergencia confirmada. La aeronave con registro CP-3243, que había generado alerta tras volar en círculos sin comunicación, habría caído a tierra en el departamento de Cochabamba, según reportes preliminares.
El avión, procedente de La Paz, había sido detectado previamente con un comportamiento inusual, lo que activó protocolos de monitoreo en el espacio aéreo.
De alerta a posible siniestro
Horas antes, NAABOL confirmó la pérdida de comunicación con la aeronave mientras sobrevolaba la región, lo que generó preocupación entre autoridades aeronáuticas.
Se reportó que la aeronave giraba en círculos y no respondía a instrucciones desde la torre de control, lo que hacía presumir una posible emergencia a bordo.
También se descartó de que se trate de un vuelo comercial.
¿Dónde ocurrió el impacto?
Hasta el momento, existen dos versiones preliminares sobre el lugar del siniestro:
Zona norte de Eterazama
Región del TIPNIS
Las autoridades aún no han confirmado oficialmente el punto exacto.
Operativo en marcha
Equipos de emergencia y rescate se movilizan hacia las posibles zonas de impacto para verificar lo ocurrido y atender la situación.
Hipótesis iniciales
De manera preliminar, se manejan posibles causas como:
Fallas técnicas
Problemas de comunicación
Eventual falta de oxígeno en cabina
Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.
Noticia en desarrollo
La situación continúa en evolución y se esperan informes oficiales en las próximas horas para esclarecer las causas del incidente y el estado de la tripulación.
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