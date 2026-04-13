¡Urgente! Aeronave que volaba en círculos y sin comunicación cae en Cochabamba

Emergencia confirmada. La aeronave con registro CP-3243, que había generado alerta tras volar en círculos sin comunicación, habría caído a tierra en el departamento de Cochabamba, según reportes preliminares.

El avión, procedente de La Paz, había sido detectado previamente con un comportamiento inusual, lo que activó protocolos de monitoreo en el espacio aéreo.

De alerta a posible siniestro

Horas antes, NAABOL confirmó la pérdida de comunicación con la aeronave mientras sobrevolaba la región, lo que generó preocupación entre autoridades aeronáuticas.

Se reportó que la aeronave giraba en círculos y no respondía a instrucciones desde la torre de control, lo que hacía presumir una posible emergencia a bordo.

También se descartó de que se trate de un vuelo comercial.

¿Dónde ocurrió el impacto?

Hasta el momento, existen dos versiones preliminares sobre el lugar del siniestro:

Zona norte de Eterazama

Región del TIPNIS

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente el punto exacto.

Operativo en marcha

Equipos de emergencia y rescate se movilizan hacia las posibles zonas de impacto para verificar lo ocurrido y atender la situación.

Hipótesis iniciales

De manera preliminar, se manejan posibles causas como:

Fallas técnicas

Problemas de comunicación

Eventual falta de oxígeno en cabina

Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Noticia en desarrollo

La situación continúa en evolución y se esperan informes oficiales en las próximas horas para esclarecer las causas del incidente y el estado de la tripulación.

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