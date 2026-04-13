Alerta aérea: reportan que aeronave gira en círculos y no responde a torre de control en Cochabamba

Alerta en el espacio aéreo. Una aeronave procedente de La Paz fue reportada girando en círculos y sin responder a la torre de control, lo que ha generado preocupación entre autoridades aeronáuticas y operadores.

El avión, identificado con el registro CP-3243, presenta un comportamiento inusual que activó protocolos de vigilancia y seguimiento en tiempo real.

¿Qué está pasando?

De acuerdo con reportes preliminares, la aeronave habría activado un modo de seguridad automático, lo que explicaría la falta de respuesta a las instrucciones desde tierra.

Sin embargo, aún no existe una confirmación oficial sobre las causas del incidente.

Posibles escenarios

Entre las hipótesis que se manejan de forma preliminar, no se descarta:

Una posible emergencia a bordo

Problemas de comunicación

Eventual falta de oxígeno en cabina

Estas versiones aún están en evaluación y no han sido confirmadas por las autoridades.

Desde BoA indicaron que no se trata de un vuelo comercial.

Monitoreo en tiempo real

Equipos especializados mantienen seguimiento constante del desplazamiento de la aeronave, mientras se intensifican los intentos por restablecer el contacto con la tripulación.

La situación se mantiene en desarrollo, con actualizaciones esperadas en las próximas horas.

Noticia en desarrollo

Las autoridades no han emitido aún un informe oficial definitivo.

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